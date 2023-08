È morto Pier Nicola Palmieri: è precipitato nel vuoto per 100 metri

Si sarebbe perso mentre stava tentando di tornare a casa. Poi, forse per un piede poggiato male, è precipitato per un centinaio di metri finendo in un torrente. E per lui non c'è stato nulla da fare. È morto così Pier Nicola Palmieri, medico lombardo di 59 anni, che ha perso la vita sabato sera in un tragico incidente in montagna avvenuto in Alto Adige. Il 59enne, che lavorava come chirurgo vascolare al Policlinico San Matteo di Pavia, sarebbe salito su un bus per raggiungere l'hotel in cui alloggiava, ma avrebbe sbagliato direzione e sarebbe quindi sceso dal mezzo. A quel punto si sarebbe incamminato verso l'albergo ma, tra Moso e Corvara in Passiria, sarebbe caduto in un burrone da un'altezza di circa cento metri, finendo nel torrente Passirio.

Non vedendolo rientrare, la famiglia che era con lui in vacanza ha allertato i soccorsi che hanno avviato le ricerche con una cinquantina di uomini tra vigili del fuoco volontari, carabinieri e guardia di finanza. La notte successiva c'è stato il ritrovamento del corpo.

Dirigente medico di primo livello, Palmieri era specializzato in chirurgia vascolare e nel 1995 aveva frequentato il corso di perfezionamento in chirurgia ambulatoriale all'università di Milano, dove aveva lavorato anche come medico specialista ambulatoriale nel poliambulatorio dell'istituto di perfezionamento. Dopo altre esperienze a Vigevano e Cremona, nel 2000 l'arrivo a Pavia.

