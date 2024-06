Pierina Paganelli uccisa in garage, indagato Louis Dassilva: "Più chiacchiere che un interrogatorio"

La svolta potrebbe essere vicina. C'è un indagato per la morte violenta di Pierina Paganelli, l'anziana 78enne trovata morta a Rimini il 4 ottobre scorso, massacrata nel garage del condominio di via del Ciclamino. Oggi, giovedì 6 giugno 2024, gli inquirenti hanno notificato a Louis Dassilva, 35enne senegalese, vicino di casa della vittima, l'avviso di garanzia.

Louis e la moglie, Valeria Bartolucci, erano stati convocati in questura. La posizione di Louis, quindi, pare essersi aggravata e dopo 8 mesi di indagini, il sostituto procuratore Daniele Paci ha comunicato al senegalese che è indagato. Così ora si potrà procedere agli accertamenti irripetibili come la comparazione del Dna. Il 35enne è a piede libero: dovrà nominare un legale di fiducia per permettere agli inquirenti di eseguire tutti i test e le analisi che verranno ritenute necessarie da chi guida le indagini.

L'interrogatorio di Dassilva

L'interrogatorio di Dassilva è durato diverse ore e prima di lui è stata sentita anche la moglie, Valeria Bartolucci, che per il 35enne rappresenta l'unico alibi. La donna infatti ha sempre sostenuto che il marito la sera della morte di Pierina fosse reduce da un incidente in moto ed era rimasto a guardare la televisione sul divano di casa mentre lei si era addormentata in camera da letto. La donna, riporta RiminiToday, ha continuato a ribadire che se Louis si fosse allontanato da casa se ne sarebbe accorta.

I due vicini di casa della 78enne erano stati attenzionati dagli inquirenti fin dal principio. Ora saranno le comparazioni tra il dna prelevato a Dassilva e la comparazione con le tracce biologiche trovate sulla scena del crimine a dire di più. Gli accertamenti fissati sono fissati all'11 e 12 giugno.

Una fiducia incrollabile nel marito quella che Valeria Bartolucci continua ad ostentare: "Più chiacchiere che interrogatorio - ha dichiarato uscendo dalla questura. "La Procura fa il suo lavoro e, noi, siamo fiduciosi nella giustizia. L'iscrizione di mio marito nel registro degli indagati è un atto normale che, se serve ad arrivare alla verità, ben venga".

I protagonisti della vicenda

Come sottolinea RiminiToday, che sin dal primo istante ha seguito il caso, il giallo ha suscitato un forte clamore mediatico con note trasmissioni televisive nazionali che si sono occupate nel dettaglio dei tanti protagonisti della vicenda: Giuliano Saponi, figlio della vittima e protagonista di un misterioso incidente stradale avvenuto prima dell'omicidio e per il quale era finito in coma. Manuela Bianchi, la nuora di Pierina che aveva trovato il corpo senza vita della 78enne, che avrebbe avuto una relazione col vicino di casa Louis Dassilva, sposato con Valeria Bartolucci, ex amica della Bianchi. Loris Bianchi, fratello di Manuela, nei primi giorni dell'indagine sarebbe stato protagonista di una serie di presunte incongruenze sul suo alibi. Tutti hanno sempre ribadito di non avere nulla a che fare con l'omicidio.

Il mistero è sempre ruotato intorno ai residenti e ai frequentatori abituali dello stabile di via del Ciclamino, alla periferia di Rimini. Anche se Davide Barzan, consulente dello studio legale che tutela Manuela e Loris Bianchi, ha sostenuto che a uccidere la 78enne potrebbe anche essere stato un killer esterno alla cerchia di famigliari e conoscenti. Nei prossimi giorni se ne saprà di più.