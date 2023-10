"Ciao...", poi le urla: Pierina Paganelli uccisa a coltellate in garage, c'è l'audio con la voce del killer

"Ciao...". Poi le urla. Dura qualche secondo la registrazione di una telecamera di sorveglianza, installata da un condomino nel garage in via Del Ciclamino a Rimini, che la sera del 3 ottobre avrebbe captato le urla di Pierina Paganelli, la 78enne testimone di Geova uccisa con 17 coltellate nel suo garage. Potrebbe essere la vera svolta nell'indagine su un delitto al momento ancora inspiegabile.

L'omicidio di Pierina Paganelli a Rimini: l'audio

L'anziana donna è stata uccisa il 3 ottobre con 17 coltellate nel complesso condominiale di via del Ciclamino a Rimini. Due giorni fa la squadra mobile è tornata nel garage del condominio per eseguire dei rilievi fonometrici attorno alle 22, poco prima di quello che continua essere ipotizzato come l’orario del delitto (attorno alle 22,10, lei rientrava da un incontro di preghiera). Secondo indiscrezioni, nell'audio del video in possesso degli inquirenti si sentirebbe una voce, che saluta Pierina prima del delitto, una voce con tutta probabilità maschile. Il documento è al vaglio della polizia scientifica di Roma per un lavoro di pulizia del file audio. L'audio sarebbe stato registrato da una telecamera installata da un residente del condominio all'interno del proprio garage, su proprietà privata, dopo che in passato aveva avuto problemi di furti.

La voce maschile del killer

I rilievi fonometrici servono per accertare il rumore di fondo di un locale o per misurare il livello massimo di rumore derivante da una sorgente, alla stessa ora e con le stesse condizioni. L'audio con le urla della donna mentre veniva accoltellata potrebbe indirizzare le indagini in modo molto netto, ma occorre la massima cautela. La registrazione è disturbata perché ascoltandola si capisce che la telecamera è a diversi metri di distanza da dove la vittima è stata aggredita. Inoltre è in un garage chiuso, ma con porta forata che lascia passare suoni e luci.

Potrebbe essere in ogni caso molto utile per capire passi e rumori delle porte, e comprendere così la direzione presa dal killer dopo l'omicidio. I garage sono collegati alle varie palazzine che si affacciano su via del Ciclamino da una serie di classiche porte tagliafuoco. Pierina Paganelli è stata ammazzata ferocemente proprio nel vano di congiunzione con le scale e l'ascensore che porta ai piani superiori. Se dovesse essere confermata la voce maschile e il saluto confidenziale, si rafforzerebbe l'ipotesi che vittima e omicida si conoscevano.

Ma adesso a quel "ciao" va associato un volto, un nome. Le indagini proseguono.

Chi era Pierina Paganelli

La 78enne Pierina Paganelli, devota testimone di Geova, benvoluta da tutti, viveva da sola. L'unico cono d'ombra della sua vita potrebbe essere legato a un controverso episodio accaduto al figlio 54enne Giuliano Saponi. Lo scorso 7 maggio, Saponi era stato ritrovato riverso sull'asfalto da un gruppo di parrocchiani lungo via Coriano, poco lontano dalla sua abitazione. L'uomo presentava sul corpo numerose lesioni che, in un primo tempo, avevano fatto ipotizzare a un incidente stradale provocato da un pirata che era poi fuggito: è ancor'oggi ricoverato in ospedale, e la madre gli faceva visita tutti i giorni.

