Pierina Paganelli uccisa in garage, i figli: "Un'amicizia maschile? Ci sentiamo oltraggiati"

"Oltraggiati profondamente nel ricordo di nostra madre": si dicono indignati e smontano le ultime illazioni i figli di Pierina Paganelli, la 78enne ex infermiera uccisa a coltellate nel garage della sua casa a Rimini lo scorso ottobre. Alcune indiscrezioni emerse recentemente parlano infatti di una misteriosa amicizia maschile della donna. Ma "non c'è alcun mistero", precisa Monica Lunedei, legale dei fratelli Giuliano, Chiara e Giacomo Saponi, i tre figli di Pierina.

"Nessuna implicazione romantica"

"Si tratta di una persona molto anziana che aveva ricevuto aiuto e assistenza da Pierina in alcune occasioni", spiegano i figli tramite l'avvocato. "Questa persona ha poi inviato alla signora Pierina come ringraziamento un mazzo di fiori con un biglietto un gesto gentile e gradito, nessuna implicazione romantica".

Un'amicizia utilizzata però "per creare un'ombra sulla povera vittima e insinuare il dubbio". Come hanno raccontato i tre figli di Pierina, si trattava di una persona molto anziana, rimasto vedovo e deceduto nel periodo del Covid del 2021.

"Stiamo parlando di un ultra ottantenne - prosegue la legale - del quale la procura ha in mano il certificato di morte. I fiori sono stati mandati una sola volta con un solo biglietto e se i figli non hanno parlato di questa circostanza con la procura immediatamente dopo la morte è perché i fatti risalgono ad almeno cinque anni fa e poi la persona è deceduta. Strano è invece come questo episodio sia stato reso pubblico".

Tale amicizia maschile è venuta fuori quando Manuela Bianchi - nuora di Pierina che la ritrovò esanime nel garage - avrebbe chiesto conferma di quel mazzo di fiori a Chiara Saponi, la figlia della vittima. In seguito la vicenda è stata citata dal consulente di Bianchi nel corso di una trasmissione tv, accennando alla possibile esistenza di un "quinto uomo", ovvero un sospettabile al di fuori delle 4 persone tenute d'occhio dalla polizia: Manuela Bianchi, il fratello Loris, i vicini di casa Louis Dassilva e la moglie Valeria Bartolucci.

La ricostruzione

La 78enne Pierina Paganelli è stata ritrovata senza vita nel garage della propria casa di Rimini la mattina del 4 ottobre 2023. Secondo quanto ricostruito, la donna era rientrata poco dopo le 22 della sera prima dopo da un incontro di preghiera con i Testimoni di Geova. Scesa nel garage per parcheggiare la propria auto, avrebbe richiuso la basculante del box auto e si sarebbe avviata verso le porte che affacciano sulle scale e l'ascensore.

In questo punto l'assassino avrebbe attirato la sua attenzione, come è emerso da un audio registrato da una telecamera di videosorveglianza. L'omicida ha infierito sul corpo della donna con 29 coltellate dandole il tempo di urlare per 7 volte prima di morire.