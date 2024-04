L'assessore comunale Pierluigi Beghetto ucciso a bastonate e coltellate in strada: caccia all'uomo

Un uomo è morto accoltellato a Esino Lario, centro montano in provincia di Lecco. Secondo quanto si è potuto finora apprendere, la vittima dell'omicidio è Pierluigi Beghetto, assessore comunale in carica, di 53 anni.

Sul posto sono intervenuti in forze i carabinieri coordinati dalla locale Procura. Da Sondrio è atterrato, attraverso la centrale operativa del 118, anche l'elisoccorso, inutilmente. Pierluigi Beghetto fa parte della squadra del sindaco Pietro Pensa ed è un noto apicoltore.

Sono in corso i primi accertamenti per cercare i ricostruire la dinamica dell'accaduto: i carabinieri stanno seguendo una pista precisa e avrebbero già individuato il presunto aggressore, un uomo residente a Esino Lario già noto per le sue difficoltà economiche e per qualche problema psicologico. Viene descritto anche come una persona molto violenta.

Beghetto - che risiedeva in Brianza a Usmate con la moglie e due figli - avrebbe aiutato il suo stesso aggressore impiegandolo anche saltuariamente nella sua azienda.