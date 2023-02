Pierpaolo Panzieri ucciso nella sua casa, il sospettato bloccato in Romania

È stato individuato e bloccato il 30enne sospettato di aver ucciso a Pesaro l'imprenditore edile 27enne Pierpaolo Panzieri. Si trovava in Romania, dove è stato fermato in seguito a un controllo stradale. Le forze dell'ordine locali non avrebbero ancora in mano il mandato di cattura e attenderebbero l'atto dall'Italia per formalizzare un provvedimento cautelare in relazione all'omicidio.

Articolo in aggiornamento