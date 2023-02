Pierpaolo Panzieri: il giovane senza ombre ucciso a coltellate in casa sua

Un giallo fitto, la vita di un ragazzo senza ombre spezzata all'improvviso. L'omicidio di Pierpaolo Panzieri, il ragazzo di 27 anni trovato morto ieri nella sua casa, ha sconvolto Pesaro. Il killer lo ha massacrato, almeno 13 le coltellate inferte. A scoprire il cadavere è stato il fratello, mandato dal padre a cercare Pierpaolo perché questi che non si era presentato al lavoro. Il cadavere era per terra, a pochi passi dal bagno.

L'omicidio a Pesaro

Panzieri, incensurato, si era trasferito da poco nell'abitazione in via Gavelli. Molti dei fendenti, da quanto si apprende, lo hanno raggiunto alla schiena. Il giovane avrebbe cercato di difendersi, ma l'assassino che lui stesso aveva fatto entrare in casa, forse per cenare insieme, lo ha colpito, verosimilmente mentre Pierpaolo stava cercando di rifugiarsi in bagno per sfuggire ai colpi. L'arma del delitto, che dovrebbe essere un coltello, non è stata ancora trovata nonostante le ricerche in tutta la zona.

"Un pezzo di pane"

Pierpaolo Panzieri era un piccolo costruttore edile, lavorava con il padre e il fratello. Era un grande appassionato di musica, suonava tromba, pianoforte e chitarra. "Un pezzo di pane", lo definiscono gli amici e i conoscenti, sconvolti. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, ma si escluderebbe un omicidio legato alla criminalità. Non aveva precedenti, né problemi con le sostanze stupefacenti. Né c'è qualcosa che faccia pensare a una rapina finita in tragedia. Il movente di un delitto così feroce è un giallo.

Dalle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona potrebbero emergere elementi utili a individuare l'assassino. La polizia starebbe cercando un suo amico trentenne, ma non ci sono ulteriori dettagli.