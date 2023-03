Auto esce di strada e centra in pieno un albero: muore padre di un bimbo di tre anni

Grave incidente stradale mortale sulla strada provinciale 30, fra Lodine e Mamoiada, davanti al santuario di San Cosimo, nel Nuorese.

L'auto guidata da un ingegnere e insegnante di 46 anni, una Fiat Grande Punto, si è schiantata contro un albero dopo essere uscita dalla carreggiata. Un impatto che non ha lasciato scampo a Pietro Brau, di Orune ma da tempo residente a Gavoi, che lascia la moglie e un bambino di 3 anni.

I vigili del fuoco l'hanno estratto dalle lamiere e i sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo a lungo, ma non c'è stato nulla da fare.

Le cause e la dinamica dell'incidente non sono state ancora accertate. Forse un malore improvviso. La morte di Brau ha destato profondo cordoglio in tutta la comunità locale, dove era stimato e benvoluto. Ancora una vita spezzata sulle strade della Sardegna.