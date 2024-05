Pietro Cabras, l'agente della forestale morto a 28 anni. Malore mentre spegne l'incendio: "Sul corpo morsi di zecche"

Non c'è stato nulla da fare. Pietro Cabras, agente della forestale di 28 anni, di Oristano, è morto nella serata di martedì 7 maggio all'ospedale Brotzu di Cagliari. Si era sentito male lavorando, nel pomeriggio, cercando di domare le fiamme dopo che un incendio era divampato tra Tiria e Palmas Arborea, nella Sardegna centro-occidentale. Il giovane ha accusato un malore mentre operava lontano dai colleghi, i quali sono andati a cercarlo dopo un po' di tempo. Per le ricerche è stato chiesto il supporto dell’elicottero Poli 81 della Questura, di stanza a Oristano. Pietro Cabras era a poca distanza.

Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Poi il volo a Cagliari, il ricovero in rianimazione e il decesso. Il quadro clinico è peggiorato drasticamente col passare delle ore e, secondo quanto riporta oggi la stampa locale, alcuni organi sarebbero risultati compromessi da un’infezione. Forse dovuta ad almeno un morso di zecca. Il malore che è risultato fatale a Cabras però potrebbe essere anche legato a un'intossicazione dovuta ai fumi del rogo: al momento non ci sono certezze. Un'inchiesta accerterà le cause della morte del giovane.

Profondo cordoglio sui social. L'ex assessora regionale dell’Agricoltura, Valeria Satta, dice: "Profondamente addolorata, saluto commossa l’agente del corpo forestale, Pietro Cabras, che oggi ci ha lasciato a soli 28 anni per un malore mentre era impegnato nello spegnimento di un incendio, durante il suo lavoro. Un giovane che ha creduto tanto nel corpo forestale regionale e che si accingeva a iniziare la sua lunga e promettente carriera. Mi stringo forte alla famiglia, a tutti i colleghi e al generale Migliorati. Una preghiera".