Pietro Genovese condannato a 8 anni per l'omicidio stradale di Gaia e Camilla

Condanna a otto anni di carcere per Pietro Genovese e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, poiché ritenuto colpevole del duplice omicidio stradale di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, le due 16enni travolte dall'auto del figlio del regista cinematografico Paolo, il 21 dicembre scorso, a corso Francia a Roma.

Il gup Gaspare Sturzo ha pronunciato la sentenza di condanna nell'aula bunker di Rebibbia dove si è svolta l'ultima udienza del processo con rito abbreviato. Il pm aveva chiesto una condanna di 5 anni.

Gaia e Camilla erano state travolte dall'auto, una Renault Koleos, guidata da Pietro Genovese, figlio del regista Paolo Genovese. Il giovane si era poi fermato per soccorrere le ragazze. Alcuni testimoni hanno raccontato di un semaforo verde per le auto e di un impatto terribile. Per Genovese le analisi condotte dalla polizia hanno rilevato un tasso alcolemico dell'1,4 ed esito non negativo per alcune sostanze stupefacenti.