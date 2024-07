Il musicista-influencer Pietro Morello: "Mi hanno pestato. È perché ho detto 'fascisti'?"

Pietro Morello, creator digitale e musicista torinese con 511mila follower su Instagram e 3.7 milioni su TikTok, si è mostrato in un video con lividi sul volto. L’influencer, che da anni porta la musica tra i bambini in ospedale e si occupa di missioni umanitarie, ha denunciato di essere stato picchiato da cinque persone senza specificare dove è accaduto.

"Ho lividi dappertutto: occhi, labbro, schiena, braccia”, inizia così il video pubblicato sabato 6 luglio su Instagram. Poi continua, anche rivolgendosi ai suoi aggressori: "Mi hanno pestato, in cinque. Vigliacchi. Urlavano il mio nome e il mio cognome, quindi sapevano benissimo chi io fossi. Ma questo non conta niente. Quello che non ho capito è perché. Perché ho detto ‘fascisti’ in un video? O perché ho detto che l’omofobia è una malattia? Bravi, bravi, così riconfermate una cosa in cui credo di più in assoluto, che le parole e la cultura se usate bene possono fare molta più paura delle botte. Stronzi!".