Va al pronto soccorso, viene dimessa ma ha un malore: muore a 33 anni

Una donna di 33 anni, Anna Da Vià, è morta dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso. È successo a Pieve di Cadore, in provincia di Belluno. La donna non stava bene e si è presentata in ospedale domenica 8 ottobre per poi essere mandata a casa il giorno dopo. Ma nel tardo pomeriggio la situazione è precipitata.

Che cosa è successo: il malore dopo le dimissioni e la corsa in ospedale

Secondo la nota dell'Ulss, la donna si è presentata in Pronto Soccorso a Pieve domenica 8 ottobre, per sintomi causati da una sua malattia. È stata trattenuta in osservazione breve intensiva fino alla mattina del giorno successivo, lunedì 9 ottobre, quando è stata dimessa, una volta risolta la sintomatologia che l'aveva portata in ospedale.

Ma, come riporta Il Gazzettino, sempre il 9 ottobre, la Centrale del servizio di urgenza ed emergenza medica (Suem) ha ricevuto una richiesta di soccorso alle 18.14. La donna aveva infatti accusato un malore, presentava difficoltà respiratorie e vomito. È stata giudicata come "codice giallo" e per soccorrerla, alle 18.20, è stata inviata un'ambulanza con infermiere che è arrivata sul posto dopo 4 minuti, alle 18.24.

La donna viene stabilizzata ma si decide comunque di trasportarla in elicottero al Pronto Soccorso di Belluno. Per tutto il volo i parametri vitali rilevati sono stati nella norma. Ma poi la situazione è precipitata: la signora è andata in arresto cardiaco un minuto prima dell'atterraggio. La rianimazione cardiopolmonare è iniziata in elicottero ed è proseguita al Pronto Soccorso di Belluno, ma Anna Da Vià non ce l'ha fatta.

Continua a leggere su Today.it...