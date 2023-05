Il pilota delle Frecce Tricolori morto in un incidente con un ultraleggero: 3 indagati

Ci sono tre persone indagate per la morte del capitano delle Frecce Tricolori Alessio Ghersi, 34 anni, rimasto carbonizzato il 29 aprile scorso dopo essere precipitato con un ultraleggero. L'incidente è avvenuto sulla catena dei Musi nell'area dell'Alta Val Torre, in Friuli.

Ghersi era su un biposto Pioneer 300 marche I-8548 decollato alle 18 da Campoformido per un breve volo turistico. Con lui anche un parente, Sante Ciaccia, di Milano. Alcuni testimoni hanno visto il velivolo precipitare avvolto da una nuvola di fumo sprigionatasi dopo una fiammata. Quando i soccorritori hanno individuato il punto in cui era precipitato e sono accorsi, per Ghersi e Ciaccia non c'era ormai più nulla da fare.

Come si legge su NovaraToday, ora sono tre le persone iscritte nel registro degli indagati. La Procura della Repubblica di Udine spiega che è un "atto dovuto al fine di garantire l'esercizio del diritto di difesa". Si tratta della proprietaria dell'aeromobile precipitato e due soci contitolari dell'azienda costruttrice dello stesso, la Alpi Aviation di Pordenone.

Un incidente simile era avvenuto solo pochi mesi prima, nel Lazio. Un velivolo "gemello" si era schiantato il 28 gennaio ad Artena (Roma) poco dopo essere decollato. In quel caso pilota e passeggero erano rimasti feriti.

La stessa casa produttrice dell'ultraleggero, nei giorni scorsi ha specificato che "in merito ai diversi incidenti accaduti di recente, sempre con il medesimo modello di velivolo, si esclude una correlazione tra gli incidenti e, in nessun caso, sono emerse responsabilità di Alpi Aviation, che produce velivoli affidabili e di qualità elevata, tanto da essere apprezzati e utilizzati anche da piloti professionisti di tutto il mondo".

Chi era Alessio Ghersi

Ghersi aveva 34 anni ed era secondo gregario destro, Pony 5, all'interno della formazione delle Frecce Tricolori. Ghersi era entrato in Aeronautica militare nel 2007 con il corso Ibis V dell'accademia aeronautica. Dopo le scuole di volo era stato assegnato al 4° Stormo di Grosseto, dove aveva conseguito la qualifica di pilota "combat ready" sul velivolo Eurofighter, svolgendo attività di difesa aerea sia in ambito nazionale sia in missioni Nato. Selezionato successivamente per le Frecce Tricolori, stava per prendere parte alla sua quinta stagione acrobatica con la Pattuglia Acrobatica Nazionale.

