Il pilota che passa sopra ai tetti delle case e semina la paura in paese

Le immagini parlano chiaro e fanno comprendere alla perfezione gli istanti di paura vissuti dai residenti di Gussago, piccolo comune del Bresciano. Affacciati alle finestre delle loro abitazioni, martedì sera, hanno assistito al volo radente di un velivolo ultraleggero. L'aereo avrebbe sorvolato a bassissima quota e per ben tre volte il viale residenziale passando a poca distanza dalle abitazioni. Chi stava pilotando il velivolo? E perché ha compiuto una manovra così azzardata?

Secondo quanto riferito da un residente al Giornale di Brescia l'aereo sarebbe passato sopra le case per tre volte. Il che porterebbe ad escludere l'ipotesi di un guasto meccanico o di un'emergenza di altro topo. Insomma, il sospetto è che il pilota abbia sfiorato i tetti delle case intenzionalmente per quello che, in gergo, viene chiamato "inchino".

Più che suscitare meraviglia, ha però scatenato il panico tra gli abitanti: per alcuni momenti hanno temuto che il velivolo precipitasse sulle loro case. Qualcuno è comunque riuscito a immortalare l’acrobazia: proprio dal quel video potrebbero essere ricavate informazioni utili per identificare l’aereo e risalire poi al pilota.