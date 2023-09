Pino Sambito: la svolta nell'omicidio del barista ucciso a coltellate

La polizia tedesca ha arrestato un ragazzo di 25 anni ritenuto l'autore dell'omicidio a coltellate, avvenuto lo scorso 28 agosto, del barista 57enne Pino Sambito di Palma di Montechiaro (Agrigento). Il delitto è avvenuto dentro il Cafè Roma, a Ludwigshafen am Rhein, cittadina tedesca della regione Renania-Palatinato, non molto distante da Mannheim. La vittima alcuni anni fa si era trasferita in Germania per lavoro.

Il fermo è scattato domenica scorsa, ma la notizia è stata resa nota solo adesso. Le indagini continuano per fare luce sul movente dell'omicidio, per ora ignoto. A dare l'allarme è stato un passante che ha visto Pino Sambito per terra agonizzante e ha chiamato i soccorritori. La vittima, nonostante i soccorsi, è spirata poco dopo essere arrivata in ospedale. Pare - anche se spetterà all'autopsia stabilirlo - che il 57enne sia morto a causa di un fendente alla gola.

L'aggressione mortale potrebbe essere stata innescata da diatribe personali e private, ma non è esclusa neanche l'ipotesi di un regolamento di conti in ambiti sconosciuti. Andrà fatta chiarezza. Dell'omicidio del palmese si stanno interessando, come è inevitabile che sia, anche i poliziotti della squadra mobile della questura di Agrigento, i carabinieri della compagnia di Licata e quelli del reparto operativo.

