Fa fare la pipì al figlio in Piazza San Marco: scatta la polemica

Venezia torna al centro della cronaca per gli episodi di maleducazione e atti di inciviltà sia da parte degli italiani che dei turisti. Dopo la bravata dei due ragazzi stranieri che hanno cavalcato surf d?acqua elettrici sul Canal Grande, questa volta a destare scalpore è la foto di una mamma che fa fare la pipì al figlio in Piazza San Marco. L?immagine, fortemente criticata sui social, sta facendo il giro del web.

La foto, scattata all'angolo delle Procuratie, ritrae una mamma intenta a far fare pipì al figlio in un angolo di Piazza San Marco, come se nulla fosse, come se nelle vicinanze non ci fossero servizi igienici da poter utilizzare.

"Per cortesia, i bisogni fateli in bagno?", scrivono attoniti gli utenti social sotto la foto rilanciata dalla pagina "Venezia NON è Disneyland". E ancora: ?Un esempio di inciviltà, bisognava chiamare i vigili. Qui ci sta una bella multa", ma anche "Ci sono i bagni a pochi metri ...maleducati".