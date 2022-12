Denise Pipitone, a 18 anni dalla scomparsa la richiesta di condanna per Maria Angioni

Il pubblico ministero di Marsala ha chiesto la condanna a due anni dell'ex pubblico magistrato Maria Angioni, imputata per false dichiarazioni nell'ambito delle indagini sulla scomparsa della piccola Denise Pipitone. La richiesta è sata avanzata davanti al giudice monocratico di Marsala, Giusy Monterriccio, al termine di una lunga requisitoria portata avanti dal sostituto procuratore Roberto Piscitello, attuale reggente della Procura di Marsala.

Secondo le accuse l'ex magistrata avrebbe riferito informazioni false nel corso di un interrogatorio lo scorso 3 maggio 2021, poi riconfermate in un successivo verbale. Nel corso della discussione il pm Piscitello ha descritto le ricostruzioni dell'ex collega, connotate da "assoluta malafede dell'imputata". Gli episodi contestati sono tre: l'erroneo ricordo sull'installazione di una videocamera spia, la mancata revoca di alcune deleghe al commissariato di polizia di Mazara del Vallo e l'assenza di un verbale con le dichiarazioni dell'ex capo del medesimo ufficio.

Lo scorso anno l'ex pm era stata tra i protagonisti di interviste e ospitate in tv sul mancato ritrovamento della piccola Denise, sparita da Mazara del Vallo il 1 settembre 2004. Alcune di queste sono state proiettate in aula nel corso della requisitoria, durante la quale, il pm Piscitello ha ipotizzato l'esistenza di un "misterioso suggeritore", che avrebbe foraggiato di informazioni l'ex magistrato Angioni, nella sua "bulimia mediatica".

"Angioni ha mostrato assoluto spregio della Giustizia, ha ingannato il pubblico ministero ed il giudice tutte le volte in cui ha preso la parola; ha presentato confusi documenti tanto sovrabbondanti quanto irrilevanti; ha mantenuto un comportamento ostinatamente calunnioso anche dopo la commissione del reato, infangando nei media la Polizia nei Mazara del Vallo" ha detto Piscitello al termine della requisitoria.

"Tanto ha fatto per tenere lontana da tutti l'idea che Denise Pipitone non sia stata trovata e i colpevoli assicurati alla giustizia, per incapacità a lei attribuibili" ha aggiunto il Pm.