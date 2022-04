Pirata della strada si costituisce in caserma

Si è presentata in Questura a Cagliari e ha ammesso di essere stata lei a investire un giovane e scappare la notte scorsa. Una 20enne del capoluogo sardo è stata denunciata per omissione di soccorso e lesioni gravi e la sua auto è stata messa sotto sequestro per essere analizzata dagli specialisti della Scientifica. Nella notte tra sabato e domenica ha investito un giovane in via Newton, dove si trovano alcuni locali notturni, ed è scappata senza fermarsi a soccorrerlo. Sul posto sono arrivati i volontari del 118 che hanno portato la vittima in ospedale con assegnato codice rosso mentre i rilievi dell'incidente sono stati effettuati dalla Polizia locale, che da subito ha avviato le ricerche per risalire all'identità del pirata della strada. Questo pomeriggio la svolta: la ventenne si è presentata spontaneamente in Questura.