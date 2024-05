Pirata della strada tampona una poliziotta, lei lo insegue ma viene aggredita e rapinata

Una poliziotta fuori servizio ha tentato di inseguire il pirata della strada che l'aveva tamponata in auto, ma l'uomo, un giovane di 30 anni, le ha strappato il tesserino prendendo a minacciarla e, infine, introducendosi nell'auto della donna, derubarla e aggredirla.

La fuga e l'aggressione: l'agente ha riportato contusioni per 7 giorni di prognosi

È accaduto lo scorso 28 aprile in via Castel di Leva, a Roma. Come riporta RomaToday, la poliziotta è stata urtata da un'altra auto il conducente si è immediatamente dato alla fuga. A quel punto l'agente ha effettuato un'inversione di marcia per inseguire il 30enne che, dopo essere stato raggiunto e aver tentato invano di scappare con un testacoda, è sceso dalla propria auto iniziando a minacciare la donna. Nonostante la poliziotta si fosse anche qualificata come appartenente alla polizia di Stato, l'uomo ha continuato ad inveirle contro e le ha strappato di mano il tesserino affermando che non gli importasse nulla; dopodiché si è introdotto con metà busto nel veicolo dell'agente rubando due mazzi di chiavi.

La vittima ha quindi cercato di aprire lo sportello per recuperare gli oggetti, ma per tutta risposta l'automobilista ha richiuso con violenza la portiera dell'auto schiacciandole il piede, per poi fuggire. La poliziotta ha riportato contusioni con 7 giorni di prognosi, mentre l'aggressore è stato individuato e arrestato dagli agenti del distretto Colombo. All'interno del porta tesserino c'erano inoltre 200 euro. Il 30enne è ora accusato di rapina, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.