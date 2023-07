Un piromane è stato colto in flagrante da un drone mentre dà fuoco agli alberi

Un piromane è stato colto in flagrante mentre appiccava un incendio in una zona boschiva della Calabria. È la denuncia che arriva dl Presidente della Regione, Roberto Occhiuto, che ha diffuso il video del gesto del piromane sui suoi canali social lo scorso 24 luglio. Le immagini sono state girate da un drone e mostrano l'uomo in azione, che è stato poi individuato e denunciato. "La Calabria è una regione civile ma ha anche qualche imbecille che va ad appiccare il fuoco nei boschi come questo piromane - scrive Occhiuto - Appicca il fuoco poi vede il drone e cerca di abbatterlo con le pietre, ma da dove viene, dalle caverne?", si domanda Occhiuto, che poi spiega che la Regione ha messo in campo trenta droni, come forma di deterrenza e per catturare chi commette il reato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Infatti, secondo l'articolo 423 bis del Codice penale, "Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni".