Piromane incendia la casa di una famiglia: in 7 in ospedale, anche 3 bambini

Piromane in azione a Piacenza. Nella notte sono tre i roghi appiccati tra le zone di Caorsana a Le Mose: uno di questi ha coinvolto l'abitazione di una famiglia composta da genitori, nonni e tre bambini, tutti finiti in ospedale. Come racconta IlPiacenza, è stata una guardia di Metronotte, in pattuglia nella zona in quel momento, ad accorgersi delle fiamme che dall'esterno lambivano fino al tetto la casa di due piani. La guardia ha iniziato a suonare ai campanelli e a bussare alle porte per svegliare gli inquilini, mentre nel frattempo il calore sprigionato dall'incendio, alimentato anche da una catasta di legna, aveva già fatto scoppiare alcuni vetri delle finestre.

I vigili del fuoco sono arrivati in breve con due squadre, e insieme a loro anche una pattuglia dei carabinieri del Nucleo radiomobile. Il 118 ha inviato sul posto l'automedica e un'altra ambulanza della Croce rossa: sono stati tutti portati al pronto soccorso per accertamenti e per un principio di intossicazione da fumo, ma fortunatamente nessuno è in pericolo.

Non si tratterebbe dell'unico rogo appiccato dal misterioso piromane. Altri due incendi dolosi sono stati segnalati nella medesima zona: in fiamme due cassonetti dei rifiuti, di cui uno poco distante dall'abitazione della famiglia ricoverata. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per rintracciare l'autore di questo folle gesto, che poteva costare la vita a un'intera famiglia.

