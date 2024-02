Gli studenti in corteo per la Palestina caricati dalla polizia: "Violenza inaudita"

Cariche della polizia a Pisa durante il corteo studentesco che voleva raggiungere piazza dei Cavalieri dove si affaccia la sede centrale dell'ateneo toscano. I poliziotti schierati a protezione di uno degli accessi alla piazza hanno caricato gli studenti che stavo cercando di oltrepassare lo sbarramento.

Il questore Sebastiano Salvo ha spiegato che la carica è stata determinata "da un momento di tensione scaturito da un contatto fisico tra alcuni manifestanti e i poliziotti che impedivano l'accesso alla piazza dei Cavalieri". Il corteo non sarebbe stato autorizzato e le forze dell'ordine ne sarebbero venute a conoscenza "solo attraverso i canali social e pertanto a differenza di altre circostanze analoghe è mancata l'interlocuzione con i rappresentanti dei promotori". Secondo quanto si apprende dalla questura, sarà comunque fatta una riflessione per capire se tutto è stato fatto per il meglio.

Il caso però sta montando e il Pd ha annunciato un'interrogazione parlamentare. "Basta manganellate sugli studenti" si legge in un post pubblicato su Instagram da Elly Schlein. "Le immagini di Pisa sono inaccettabili: studenti e studentesse intrappolati in un vicolo e caricati a manganellate dalla polizia. Presentiamo subito un’interrogazione parlamentare al ministro Piantedosi, affinché chiarisca. C’è un clima di repressione che abbiamo già contestato mercoledì scorso al ministro in Parlamento. Difendiamo la libertà di manifestare pacificamente".

Di immagini di violenza inaudita parla il deputato democratico, Arturo Scottonei: "I video che stanno circolando in rete mostrano chiaramente una reazione oltre misura da parte delle forze dell'ordine che manganellano con forza e ripetutamente studenti che stavano allontanandosi dall'area. Sono scene intollerabili di cui chiederemo conto immediatamente al ministro dell'Interno".

Chiede conto al governo anche la parlamentare del Pd Laura Boldrini. "In alcune sequenze - spiega -, si vedono gli agenti colpire con i manganelli, inseguendoli, ragazzi che scappano mentre in altri, un paio di studenti vengono costretti a sdraiarsi a terra immobilizzati con le mani dietro la schiena. È l'ennesima carica contro giovani che manifestano pacificamente ed è inaccettabile". Protesta anche il sindaco di Firenze Dario Nardella. "Le immagini delle cariche della polizia sugli studenti di Pisa e Firenze sono inquietanti - scrive su X - . Usare la violenza contro chi manifesta pacificamente il proprio dissenso politico non è accettabile".

Insorge anche il M5s. Per Francesco Silvestri, capogruppo dei 5 Syelle alla Camera, "quanto accaduto a Pisa, e purtroppo in altre parti di Italia, dove alcuni manifestanti sono stati manganellati mentre supportavano la causa palestinese, è inaccettabile, indegno per un Paese democratico che deve permettere il dissenso. Il governo Meloni non taccia di fronte a tutto questo. La libertà di opinione è un valore di tutti".

La protesta al consolato Usa di Firenze, ferita una ragazza

Momenti di tensione si sono visti anche a Firenze davanti al consolato statunitense dove si è concluso il corteo di solidarietà con la Palestina partito questa mattina da piazza Santissima Annunziata, al quale hanno aderito diverse sigle, cittadini, lavoratori e studenti delle superiori. Acuni giovanissimi - molti sarebbero minorenni - sono arrivati a contatto con le forze dell'ordine che presidiavano il consolato ed è volata qualche manganellata di 'alleggerimento'. Almeno una ragazza sarebbe rimasta ferita.