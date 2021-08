Preso il pistolero "no-mask": aveva sparato a una guardia giurata dopo la richiesta di mettere la mascherina

È stato arrestato in breve tempo l'uomo di 57 anni che venerdì sera aveva sparato ad una guardia giurata in servizio in un supermercato di via Corleone, a Roma, dopo essere stato redarguito perché voleva fare la spesa senza mascherina. Il 57enne è stato fermato dagli investigatori della polizia di Stato dopo due giorni di incessanti indagini e ricerche: aveva trovato riparo in un posto che riteneva sicuro ad Ostia, sul litorale romano, senza aver però fatto i conti con le forze dell'ordine. Ora è in stato di fermo e accusato di tentato omicidio.

Il rimprovero e gli spari: la ricostruzione

Come ricostruisce RomaToday, i fatti sono andati in scena nella serata di venerdì. L'uomo voleva fare la spesa all'Eurospin di via Corleone, in zona Finocchio, ma senza mascherina. La guardia giurata, applicando il regolamento anti Covid, lo ha però allontanato. Sembrava finita lì, ma le cose però poco dopo sono degenerate. Il 57enne, armato di pistola, è tornato in via Corleone a bordo di una Smart. Sceso dell'auto, ha individuato la guardia giurata ed ha fatto fuoco, fortunatamente senza colpire la vittima, con il proiettile finito conficcato nella vetrina. Il pistolero "no mask" è quindi fuggito via sgommando.

Roma, catturato il "no mask" pistolero

I poliziotti hanno subito acquisito vari elementi probatori, soprattutto testimonianze ed immagini, grazie ai quali si è arrivati all'identificazione del sospettato. Gli investigatori hanno infatti perquisito due appartamenti usati dal romano di 57 anni, già gravato da precedenti di polizia per violazione delle norme sugli stupefacenti e sulle armi. Il sospettato non era presente in casa, ma in uno dei due appartamenti sono stati trovati gli abiti che indossava al momento dell'aggressione e, nascosta in cucina, è stata trovata una pistola calibro 9x21, lo stesso calibro del bossolo recuperato sul luogo del delitto, con la matricola abrasa.

Gli agenti del Distretto Casilino sono arrivati a lui dopo 2 giorni di serrate ricerche, alla 3 di questa notte. Lo hanno trovato ad Ostia su una spiaggia libera non lontana dal pontile. Lì il 57enne si è consegnato ai poliziotti senza opporre resistenza.