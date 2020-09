Il pitbull abbandonato sul terrazzo che si vendica e morde i padroni

I suoi padroni lo avevano abbandonato sul terrazzo al sole e lui si è vendicato: li ha aggrediti e li ha morsi. La storia è accaduta a Sanremo e vede protagonista un pitbull che da giorni viveva sul balcone di una palazzina tra i suoi escrementi, lasciato così al sole dai suoi proprietari: un uomo di 78 anni e il figlio di 23.

I due sono stati denunciati per maltrattamento di animale: quando i vigili, su segnalazione dei vicini di casa, sono arrivati hanno trovato il cane in condizioni igieniche imbarazzanti. E al loro arrivo ha morso sulle braccia i suoi padroni, ferendoli in modo grave, secondo quanto scrive La Stampa. L’animale era talmente agitato che per sedarlo - con una cerbottana - sono intervenuti i vigili del fuoco con l’autoscala: ora è stato sequestrato dall’Asl che dovrà verificare se ha la rabbia o altre malattie.