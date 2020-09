Il milione di euro sequestrato a Irene Pivetti per le mascherine non in regola

Irene Pivetti, ex presidente della Camera e storica esponente della Lega, ha incassato 23 milioni di euro per la vendita di 10 milioni di mascherine Ffp2 destinate ad ospedali ed operatori della Protezione Civile, ma quei dispositivi «non rispondevano alle caratteristiche minime pattuite». Per questo, scrive oggi La Stampa, un conto corrente della Only Italia Logistic Srl è stato sequestrato.

Scrive oggi La Stampa che i dispositivi importati dalla Cina hanno fatto nascere un'inchiesta per frode in pubblica fornitura. Quei dispositivi, è l’ipotesi degli inquirenti, farebbero parte del maxi carico di mascherine che a marzo la Only Italia Logistics ha importato dalla Cina per conto della Protezione Civile, salvo poi scoprire che le certificazioni Inail erano cambiate e che, dunque, non erano ritenute a norma per essere distribuite, commercializzate e utilizzate sul territorio italiano. Nonostante lo stop, però, quelle mascherine erano già finite negli scaffali delle farmacie e in alcune strutture sanitarie.

Il sostituto procuratore della Repubblica di Busto Arsizio, Ciro Vittorio Caramone non ha avuto dubbi sulla strada da intraprendere una volta ricevuta la consulenza tecnica richiesta alla società di certificazione milanese Italcert. Ha disposto il sequestro preventivo di un conto corrente alla banca Sella Patrimoni, aperto in una filiale romana. Gli uomini della Guardia di finanza di Savona hanno sequestrato un milione e duecentomila euro, importo identico a quello ritrovato in aprile dagli stessi finanzieri inviati dalla procura di Savona.

I magistrati di piazzale Clodio, il 29 aprile scorso, avevano effettuato una serie di acquisizioni documentali nella sede della Protezione Civile e in particolare sui contratti di fornitura stipulati con la società. Sulla società della Pivetti per il caso mascherine sono state avviate indagini anche a Savona e Siracusa, mentre a Roma ha aperto un procedimento anche la Corte dei Conti.