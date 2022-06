Chiama la polizia e ordina una pizza margherita: si salva così dal compagno violento

Ha telefonato al 112 simulando di ordinare una pizza margherita. Gli agenti della polizia di Stato hanno capito subito che si trattava di una richiesta di aiuto e hanno mandato sul posto, a Rimini, una volante per verificare cosa stava accadendo. L'intervento degli agenti è stato provvidenziale, dato che si stava consumando l'ennesima violenza in famiglia. Giunti sul posto, i poliziotti sono riusciti a entrare nell'abitazione dove c'era una donna in preda all'ansia e alla paura e un uomo vestito solamente con degli slip e visibilmente ubriaco sul balcone.

All'arrivo dei poliziotti l'uomo, visibilmente infastidito, ha cominciato a inveire e a minacciare di morte la compagna, cercando anche lo scontro fisico, incurante della presenza del figlio quindicenne che, impaurito, si era rinchiuso nella sua cameretta. Gli agenti hanno evitato il contatto tra la coppia, ma l'uomo a quel punto ha cercato più volte di colpire gli agenti. È così scattato l’arresto per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

La vittima avrebbe poi raccontato ai poliziotti di convivere da circa un anno con quell'uomo, il quale negli ultimi mesi rincasava spesso ubriaco. E già in altre occasioni si sarebbe reso responsabile di percosse e minacce mai denunciate per paura. Al termine degli accertamenti di rito, l'uomo è stato accompagnato in carcere in attesa della convalida dell'arresto. I fatti si sono registrati nella nottata dell'8 giugno e determinante è stata l'intuizione dell'operatore radio del 112, che si è subito reso conto che dietro quell'insolita richiesta di ordinare una pizza si nascondeva invece una donna che aveva bisogno di un intervento di aiuto.