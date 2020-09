La città in "coprifuoco" per fermare il contagio

Alta preoccupazione in Puglia a Polignano a Mare dove è stato imposto l'obbligo a indossare sempre la mascherina su tutto il territorio comunale per far fronte al focolaio che si è sviluppato nell'azienda ortofrutticola 'Sop'.

Sono sono stati accertati fino ad ora 108 casi di contagio e l'ordinanza del sindaco Domenico Vitto ha inoltre stabilito che tutti gli esercizi commerciali dovranno chiudere entro mezzanotte e mezza e non potranno riaprire prima delle 5 del mattino. Disposto l'isolamento fiduciario per tutti i polignanesi che sono in attesa dell'esito del tampone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sempre in Puglia sono saliti a tre i decessi dei pazienti di Villa Genusia, la residenza socio sanitaria di Tarano dove si è sviluppato un focolaio di Coronavirus che ha coinvolto più di 30 persone, tra degenti e personale dipendente. Il nuovo decesso riguarda un uomo di 95 anni che nel frattempo era stato trasferito all'ospedale Moscati di Taranto.