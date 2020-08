Cucciola di un anno legata a un palo sotto al sole: salvata e adottata da un poliziotto

Una storia a lieto fine di quelle che fanno bene al cuore. Un gruppo di agenti di polizia ha salvato un cane lasciato solo sotto al sole e uno di loro ha poi deciso di adottarlo. Questa la vicenda diffusa dalla Questura di Roma.

Qualche giorno fa gli agenti del commissariato San Giovanni si sono accorti della presenza di un cane, una cucciola di circa un anno, legata a un palo della luce e lasciata sotto al sole.

Stremata dal caldo, non poteva mettersi al riparo all’ombra perché era legata al palo e non riusciva a muoversi liberamente. Gli agenti sono quindi intervenuti subito per soccorrerla portandole cibo e acqua e hanno poi allertato gli enti comunali, per avviare i controlli sanitari sul cane, sprovvisto di microchip. Dopo le prime cure, la cucciola è stata affidata temporaneamente al canile municipale, poiché non è stato possibile risalire al proprietario.

Polizia salva cane abbandonato, uno degli agenti ha adottato la cucciola Maggie

Nei giorni successivi, uno degli agenti intervenuti per soccorrere il cane ha continuato a interessarsi alla cucciola, con frequenti visite al canile municipale e alla fine ha deciso di chiederla in adozione. Maggie - così è stata chiamata la cucciola - è stata quindi definitivamente affidata all’agente Michele, assistente della polizia di Stato, con sua grande soddisfazione, condivisa tra l’altro anche da tutto il personale del commissariato San Giovanni dove il cane è diventata una simpaticissima e frequente ospite.