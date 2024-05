Polizia spara a uomo che lancia pietre: la notte prima l'aggressione a De Martino (ancora grave in ospedale)

Non si placano le polemiche sulla presunta emergenza sicurezza a Milano. Un 36enne egiziano è rimasto ferito a una spalla a Milano, dopo aver aggredito alcuni poliziotti all'esterno della stazione Centrale. Dopo aver tentato di fermarlo con il taser, uno degli agenti ha sparato colpendolo. Non è in pericolo di vita, era appena stato denunciato e stava dando in escandescenza e danneggiando arredi urbani brandendo delle pietre. E' un richiedente protezione internazionale, forse sotto l'effetto di stupefacenti.

Polizia spara a uomo che lancia pietre in stazione a Milano

Succede tutto alle due di notte circa di venerdì 10 maggio, quando gli agenti della Polfer sono intervenuti in piazza Luigi di Savoia. Come ricostruisce Carmine Ranieri Guarino su MilanoToday, "gli agenti hanno inizialmente utilizzato il taser, che però non ha fermato l'aggressore, che ha continuato ad avanzare contro gli uomini in divisa. A quel punto uno di loro ha aperto il fuoco, centrandolo alla spalla. Soccorso e portato immediatamente all’ospedale Niguarda, il 36enne è stato medicato e i sanitari hanno accertato che il colpo non ha toccato organi vitali". Il cittadino egiziano, negativo nella banca dati delle forze di polizia, era già stato foto segnalato lo scorso 24 aprile 2024 a Belluno poiché richiedente protezione internazionale con pratica approvata. In precedenza aveva fatto istanza ad Ascoli, dove la pratica era stata rigettata per irreperibilità.

L'allarme il questore l'aveva lanciato pochi giorni fa: troppi coltelli in strada e troppi interventi degli agenti per persone affette da problemi psichici. Hasan Hamis, 37 anni, cittadino marocchino, in Italia dal 2002, con tanti precedenti e tre ordini di espulsione mai eseguiti, due sere fa ha accoltellato il vice ispettore Christian Di Martino, 35 anni, che era intervenuto per bloccarlo da intemperanze e lanci di pietre a Lambrate, periferia Est di Milano. Tre coltellate a rene, milza e duodeno. In condizioni disperate, ha subito un intervento di quattro ore, 70 trasfusioni, resta grave. Sulla sicurezza a Milano è bufera.

Sala: "Se questura emette un decreto di espulsione, poi va eseguito"

Il film di venerdì notte è tragicamente simile a quello della notte precedente.

"Se una Questura emette un decreto di espulsione, poi va eseguito. E diciamo la verità, quasi mai avviene", spiega il sindaco Giuseppe Sala sulle sue pagine social. "Queste sono solo regole di buon senso, che però andrebbero applicate. Se invece vogliamo continuare a perdere tempo in logoranti dibattiti pseudo politici - prosegue -, che la gente non capisce più, facciamo appunto pseudo politica e non vera politica. Con i risultati che vediamo tutti".

Sala osserva poi che "l'immigrazione serve. Negarlo vuol dire vivere scollegati dalla realtà. E, in ogni caso, è una questione di umanità. Decine di migliaia di immigrati vengono sfruttati e umiliati nei campi per permetterci di avere sulle nostre tavole i buoni prodotti della nostra terra - conclude -. Non possiamo più continuare a girarci dall'altra parte".