Poliziotta uccisa a colpi di pistola, poco dopo un collega si suicida in auto

Una donna di 58 anni, Pierpaola Romano, è stata uccisa a colpi di pistola nella zona di Torraccia, alla periferia nord est di Roma. Siamo in via Rosario Nicolò. Da qui, poco dopo le 11.20, sono partite numerose chiamate con richiesta di soccorso da parte dei residenti, per alcuni colpi di pistola esplosi e sentiti distintamente in tutto il palazzo.

Il ritrovamento del cadavere

Giunti sul posto gli agenti del commissariato San Basilio hanno ritrovato priva di vita, nell'androne dello stabile, una donna di 58 anni. Ad ucciderla, secondo quanto si apprende, tre colpi di pistola esplosi da un uomo che l'hanno raggiunta, forse mentre tentava una disperata fuga. Fatale quello che l'ha raggiunta al petto.

Pierpaola Romano, chi è la poliziotta uccisa

La vittima era una poliziotta di 58 anni, Piepaola Romano, originaria della provincia di Caserta, in servizio presso la Camera dei Deputati. Sposata con un poliziotto, lascia un figlio di 22 anni, agente anche lui, ma residente al nord Italia.

Uomo ritrovato privo di vita in un'auto

Testimoni avrebbero riferito alle forze dell'ordine di un uomo fuggito via a bordo di un'utilitaria. Un'ora dopo, in via Nino Tamassia - a poca distanza dal luogo dell'omicidio -, in un'auto è stato ritrovato privo di vita il corpo di un uomo. Si tratterebbe, secondo quanto si apprende, dell'aggressore che ha sparato e ucciso la poliziotta in via Rosario Nicolò: si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola alla tempia. Al momento l'ipotesi sarebbe quella di un omicidio suicidio. L'aggressore poi suicida, Massimiliano Carpineti, sarebbe un collega di Pierpaola Romano. Tutta da ricostruire la dinamica e il movente di quanto accaduto.

+notizia in aggiornamento+