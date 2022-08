Riconosciuti da una baby gang in centro: due poliziotti presi a sassate e spintoni

Due agenti delle volanti fuori servizio sono stati aggrediti da una baby gang a Verona. A denunciare l'episodio, avvenuto giovedì 18 agosto, è la sezione scaligera del sindacato Fsp Polizia di Stato. Secondo quanto ricostruito i due erano a passeggio in via Roma con i familiari quando sono stati riconosciuti da tre giovani tra i 17 e i 18 anni: un poliziotto è stato spintonato e l'altro invece è stato colpito alla testa da un sanpietrino, riportando ferite giudicate guaribili in 20 giorni. Si tratterebbe di una vendetta per gli arresti di alcuni componenti di una baby gang avvenuti nelle scorse settimane: per i presunti resposanbili è scattata la denuncia.