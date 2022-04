Poliziotti fermano un ragazzino, ma vengono accerchiati dalla folla

Intervengono per controllare un ragazzino, che aveva un atteggiamento ritenuto sospetto, ma si ritrovano prima aggrediti dai genitori del giovane e poi accerchiati da una folla inferocita. E' quanto accaduto a due poliziotti a Bologna.

Come ricostruisce BolognaToday, la pattuglia nota che un ragazzino, vedendo l'auto di servizio, cambia repentinamente strada. Così gli agenti lo fermano per un controllo. Lui, che tiene stretto a sè un borsello, dice di essere minorenne e chiede di chiamare i genitori. Arrivano quindi la madre e il padre, di 40 e 38 anni, che si sono oppongono alla perquisizione del figlio. Mentre il ragazzino scappa, gli adulti aggrediscono fisicamente i poliziotti. Nel frattempo si raduna una folla di persone, tanto che gi agenti devono chiamare altri colleghi e minacciare l'uso il taser.

Dopo il parapiglia i genitori del ragazzo vengono portati in questura e arrestati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e per favoreggiamento personale. Il minorenne, nuovamente fermato in via Copernico, viene trovato con nove grammi di hashish e denunciato..Per gli agenti feriti la prognosi è di 21 e 7 giorni.