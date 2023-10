Poliziotti accusati di spaccio e corruzione: arrestati

Due poliziotti sono finiti in carcere con l'accusa di spaccio, corruzione, peculato e di falso materiale e ideologico. Succede a Palermo: come riportato da PalermoToday, si tratta di un sovrintendente capo e di un vicesovrintendente della squadra mobile dei quali sono state fornite dalla questura soltanto le iniziali, S. F. e G. S. che sono stati arrestati perché avrebbero rivelato informazioni riservate sulla loro attività investigativa a un terzo soggetto (C. I.), anche lui finito in cella.

Che cosa è successo

Nel corso delle indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Paolo Guido e compiute dalla stessa squadra mobile, è emerso che uno degli agenti avrebbe ricevuto denaro per fornire informazioni al terzo indagato, che sarebbe uno spacciatore. Inoltre, i due poliziotti avrebbero consegnato parte della droga che avrebbero sequestrato durante il servizio sempre a C. I., che poi si sarebbe occupato di mettere nuovamente sul mercato la sostanza stupefacente.

Al sovrintendente capo e al vice sovrintendente viene infine contestato, almeno in un'occasione, di aver falsificato dei verbali sulla distruzione della droga, simulandone lo smaltimento che in realtà sarebbe avvenuto soltanto in parte. In questo modo lo stupefacente sarebbe tornato, a fronte di un pagamento, nelle mani del terzo indagato che poi si sarebbe occupato di spacciarlo.

