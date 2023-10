"Verbali falsificati e minacce", nove poliziotti indagati

Scandalo alla questura di Piacenza. Nove agenti della squadra volanti sono finiti sotto inchiesta per falso in atto pubblico, arresto illegale e calunnia.

Come si legge su IlPiacenza, l'indagine è stata affidata ai carabinieri del nucleo investigativo e riguarda alcuni interventi delle pattuglie (avvenuti tra gennaio e giugno 2022) dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico (meglio noto come squadra volanti appunto).

I poliziotti piacentini, secondo l'accusa della Procura, avrebbero "forzato" o "aggiustato" i verbali. Uno degli interventi sotto la lente riguarda tre nordafricani fermati dagli agenti nei mesi scorsi. Le dichiarazioni dei tre differiscono rispetto a quanto poi trascritto dalla polizia nei documenti ufficiali. Da qui l'accusa di falso in atto pubblico, arrivando - scrive il pm - a minacciare uno dei testimoni di perdere il permesso di soggiorno se non avesse sottoscritto le dichiarazioni che lui, però, dice di non aver mai reso alla polizia.

L'inchiesta è coordinata dal pm Daniela di Girolamo. Sono state eseguite anche intercettazioni telefoniche e ambientali. In attesa che il quadro si chiarisca, molti di loro sono stati destinati a servizi non operativi.

Continua a leggere su Today.it...