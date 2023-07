"Detenuto pestato mentre era per terra", dieci poliziotti accusati di tortura

Un altro caso di violenze in carcere, ancora divise sotto accusa. Dieci agenti di polizia penitenziaria in servizio al carcere di Reggio Emilia sono accusati di tortura e lesioni. Rispondono anche di falso ideologico in atto pubblico perché avrebbero redatto tre relazioni di servizio dichiarando il falso.

Per gli agenti secondo quanto riporta la stampa locale è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio.

"Picchiato mentre ero per terra"

I fatti contestati risalgono al 3 aprile scorso. Vittima delle violenze sarebbe un detenuto di origini tunisine, che ha denunciato di essere stato pestato da una ventina di agenti. I poliziotti, secondo il racconto del detenuto, lo avrebbero fatto stendere sul pavimento, con la faccia rivolta verso terra. Poi gli avrebbero coperto il volto forse con della stoffa e infine lo avrebbero preso a pugni. Un pestaggio che sarebbe durato diversi minuti, prima di essere portato in isolamento. Il detenuto, stando a quanto si è appreso, era poi stato trasferito dal penitenziario.

Il caso richiama alla memoria quanto accaduto a Verona, dove a giugno quattro agenti e un ispettore di polizia sono stati arrestati per presunti episodi di violenza avvenuti tra il luglio 2022 e il marzo 2023. In particolare due poliziotti sono accusati non solo di aver picchiato una persona sottoposta a fermo di identificazione, ma anche di averla costretta a urinare nella stanza. Poi i due avrebbero spinto la vittima in un angolo e l'avrebbero fatta cadere a terra usandola ''come uno straccio per pulire il pavimento''. In un altro caso un agente avrebbe sferrato a una persona uno schiaffo così ''vigoroso da fargli perdere i sensi per alcuni minuti''.

