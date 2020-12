L'uomo che ha ucciso tre poliziotti dopo aver litigato con la moglie

Può una lite familiare trasformarsi in una strage con quattro morti e un ferito in totale? Purtroppo la cronaca ancora una volta ha dimostrato che nulla è impossibile. Tre poliziotti sono rimasti uccisi e un altro è rimasto ferito a seguito di una lite familiare in Francia, nei pressi del piccolo villaggio di Saint-Just, 157 anime che stavolta è diventato il palcoscenico di un delitto da film. Una storia assurda cominciata con una lite familiare e un episodio di violenza domestica.

La violenza domestica

Protagonista un uomo di 48 anni che aveva cominciato a picchiare sua moglie a seguito di una lite. Per sfuggire alle sue grinfie la donna si era rifugiata sul tetto della sua abitazione e da lì aveva chiamato la polizia. Nel frattempo, l'uomo aveva cominciato a dare fuoco all'abitazione mettendo in serio rischio la vita della moglie. Purtroppo la sua furia non si è fermata qui. Sul posto sono arrivate due pattuglie della polizia del posto. Una coppia di agenti è intervenuta all'interno dell'abitazione mentre un'altra è rimasta a distanza in attesa dei vigili del fuoco per provare a coordinare il salvataggio della donna.

L'uccisione dei poliziotti

I due poliziotti che sono entrati in casa per salvare la donna dal tetto sono stati colpiti da colpi d'arma da fuoco e uccisi dall'uomo. Il 48enne non si è fermato. Dopo aver ucciso i primi due poliziotti si è scagliato contro gli altri due, uccidendone un terzo e ferendo a una gamba l'ultimo. Poi si è dato alla fuga. Sul posto sono arrivati 300 agenti che hanno portato in salvo la donna e hanno cominciato la caccia all'uomo. Le ricerche si sono concluse in mattinata quando l'uomo è stato trovato morto. Non è ancora chiaro se si sia trattato di suicidio. Intanto l'ufficio del procuratore di Clermont-Ferrand ha dichiarato ufficialmente la scomparsa dei tre agenti.

Il cordoglio di Macron

Cordoglio è arrivato da tutto il mondo istituzionale a cominciare dal presidente Emmanuel Macron, che ha ricordato i tre poliziotti uccisi su Twitter: “Il Paese si unisce al dolore delle famiglie. Per proteggerci, le nostre forze dell'ordine stanno agendo a rischio della loro vita. Sono i nostri eroi”. Il ministro dell'Interno, Gerard Darmanin ha invece annunciato su Twitter che sono in corso le indagini per riuscire a capire l'esatta dinamica dei fatti.

Le indagini

L'unica testimone della vicenda potrebbe essere la moglie dell'assassino che al momento è sotto interrogatorio per riuscire a ricostruire la vicenda. Il passato dell'uomo conferma che si tratta di una tragedia annunciata. Erano noti i suoi atteggiamenti violenti e i litigi con la moglie per la custodia dei figli. Nessuno però poteva immaginare una conclusione così drammatica di questa storia in cui a rimetterci la vita sono stati gli uomini in divisa.