Sfugge all'alt della polizia e travolge un giovane agente

Il poliziotto gli ha intimato l'alt, ma l'automobilista invece di fermarsi si è dileguato, travolgendolo. Un giovane agente della sezione volanti di Lecce è stato trascinato sull'asfalto per diversi metri, travolto mentre cercava di inseguire l'uomo in fuga. Quest'ultimo è finito poi in manette poco dopo. È successo nella mattinata di oggi a Lecce, in via Merine, durante un ordinario controllo.

La polizia ha fermato una vettura per procedere con l'identificazione del conducente e la verifica dei documenti. Ma l'automobilista, invece di sottoporsi al controllo, ha accelerato. Nel breve inseguimento a piedi, il veicolo ha dunque scaraventato il poliziotto sull'asfalto. Sul posto è intervenuto il personale del 118, allertato dai suoi colleghi e dagli autombilisti di passaggio. Il ferito è ora ricoverato presso l'ospedale "Vito Fazzi" del capoluogo salentino, in attesa di accertamenti e degli esiti degli esami clinici.

Il conducente è stato intanto bloccato e accompagnato negli uffici della questura dove, stando a quanto disposto dal pm di turno presso la procura della Repubblica di Lecce, è stato dichiarato in arresto.