Si tuffa per togliere l'ancora, ma non torna a galla: morto giovane poliziotto

Un poliziotto in servizio alla questura di Piacenza è morto a Tenerife, dove si trovava in vacanza, a causa di un tragico incidente. A dare notizia del decesso sono i colleghi de "Il Piacenza". Giuseppe Saudella, questo il nome dell'agente, aveva solo 21 anni. Era originario della provincia di Benevento, ma da qualche tempo prestava servizio proprio a Piacenza, prima alla squadra volanti e attualmente al corpo di guardia.

Il poliziotto avrebbe perso la vita l'altro ieri durante una gita in barca con amici a Tenerife, la più grande delle isole Canarie. Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, si sarebbe gettato in acqua per disincagliare un'ancora ma poi non ha più fatto ritorno in superficie. Il suo corpo è stato trovato qualche ora dopo dalle autorità spagnole.