Il poliziotto rapinato e pestato a sangue da due fratelli

Prima il furto, poi l'aggressione. E infine l'arresto per rapina impropria. È successo sabato sera a Salò (Brescia): la vittima è un agente di polizia locale, che non opera in quel territorio, i rapinatori due giovani fratelli di Vobarno, uno di loro ancora minorenne, già noti alle forze dell'ordine. I due sono entrati in azione poco prima delle 20, forzando la sua auto parcheggiata da cui hanno rubato uno zaino (al suo interno c'era un costoso tablet). La vittima era a casa di amici e i vicini lo hanno avvisato di quanto successo: lui si è messo all'inseguimento dei malviventi, li ha raggiunti e ha cercato di recuperare il maltolto, ma a questo punto è stato aggredito.

Due fratelli rapinano e pestano a sangue un poliziotto a Salò

Sarebbe stato colpito più volte, anche al volto, procurandosi ferite anche a naso e occhi (tumefatti) e alle labbra (rotte). A seguito delle botte subite è stato medicato al pronto soccorso. Nella colluttazione è però riuscito a recuperare il tablet, mentre i ladri se la davano a gambe: nel frattempo alcuni passanti hanno assistito alla scena e allertato il 112. In pochi attimi sul posto è arrivata una gazzella dei carabinieri di Salò. I militari in pochi minuti sono riusciti ad individuare i malviventi, subito arrestati in flagranza di reato. Sono accusati di rapina impropria in concorso: si aspetta solo la convalida.

