Decine di persone si sentono male in chiesa durante la messa di Pasqua: cos'è successo

Una funzione che ricorderanno per tutta la vita, poco ma sicuro. Venticinque persone sono finite in ospedale per una intossicazione da monossido di carbonio che si è verificata nella tarda serata di ieri a Pont Canavese (Torino) nella chiesa parrocchiale di San Costanzo, durante la funzione religiosa della sera prima di Pasqua.

Pont Canavese (Torino), fedeli soccorsi sul sagrato

La cinquantina di fedeli del piccolo centro di poche migliaia di anime, tra la valle dell'Orco e la valle Soana, quando hanno compreso che c'era qualcosa che non andava sono usciti. Poi è scattato l'allarme. Sono stati soccorsi sul sagrato stesso della chiesa dai sanitari delle ambulanze arrivate sul posto e poi ricoverati negli ospedali di Ivrea, Cirié e Chivasso e Cuorgnè. Il bilancio, secondo quanto riporta TorinoToday, è di una ventina di adulti e 6 tra bambini e ragazzini ospedalizzati. Nel dettaglio, otto adulti e tre minori sono stati portati all’ospedale di Ivrea; cinque adulti e tre minori all’ospedale di Cirié; quattro adulti all’ospedale di Chivasso e due in quello di Cuorgnè.

In dieci, tra cui un bimbo di otto anni, sono stati costretti al trattamento in camera iperbarica. Nessuno sarebbe in gravi condizioni. In base agli accertamenti dei vigili del fuoco e dei carabinieri, la fuga del monossido di carbonio è stata causata da un guasto alla caldaia della chiesa.

Cos'è il monossido di carbonio

Il monossido di carbonio è gas killer, spesso purtroppo sottovalutato. Noto anche come ossido di carbonio, è il prodotto di una reazione di combustione in difetto d'aria, è molto insidioso in quanto inodore, insapore, incolore e non irritante. Senza un'adeguata ventilazione, può raggiungere velocemente concentrazioni elevate e può risultare letale. Le fonti includono stufe a gas, stufe a legna, caminetti, caldaie, forni, riscaldatori ad olio