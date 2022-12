Il crollo del ponte Morandi, parla uno dei sopravvissuti: "Ho visto l'asfalto sbriciolarsi"

Il rumore, l'asfalto che si sbriciola, le urla e la paura. Così i sopravvissuti al crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2019, ricordano quel giorno. Il cedimento dell'infrastruttura ha provocato la morte di 43 persone. A processo ci sono 59 persone tra ex dirigenti di Autostrade e Spea (la controllata che si occupava delle manutenzioni) e tecnici, ex e attuali dirigenti del Mit e del provveditorato delle opere pubbliche. Le due società sono uscite dal processo patteggiando 30 milioni. Per l'accusa tutti sapevano delle condizioni del Morandi, ma nessuno è intervenuto. La manutenzione avrebbe potuto scongiurare la tragedia.

Oggi, lunedì 12 dicembre, a Genova il processo sul crollo del ponte Morandi entra nel vivo. Come racconta GenovaToday, al racconto dei sopravvissuti saranno dedicate in tutto tre udienze poi saranno ascoltati i medici legali, che hanno stabilito l'entità delle lesioni e la prognosi. Infine saranno sentiti i membri della commissione ministeriale. I giudici hanno invece escluso come testimone il perito svizzero Bernhard Elsener, che si era astenuto dopo un'intervista alla televisione svizzera in cui aveva anticipato alcune conclusioni della perizia. Non accolta al momento la richiesta di alcuni difensori degli imputati di una nuova perizia su alcuni elementi mai esaminati. Ammessi "con riserva" quasi tutti i documenti depositati dalla procura, con la possibilità per i difensori di sollevare di volta in volta eccezioni sulla loro legittimità.

"Per 4 ore con accanto il mio collega morto"

La parole dei testimoni sono cariche di paura, di angoscia. C'è chi ha visto "l'asfalto aprirsi", chi ha visto il tirante "sbriciolarsi" e chi ha urlato disperato incastrato nell'auto per farsi sentire dai soccorritori. "Ho sentito un rumore fortissimo e il mio collega urlare. Ho alzato gli occhi dal tablet e ho visto l'asfalto sbriciolarsi. Sono rimasto appeso per quattro ore con accanto il mio collega morto fino a che non ci hanno estratti dalle lamiere", racconta Gianluca Ardini.

"Dopo che siamo precipitati - dicono Eugenio Babin e la moglie Natalja Yelina, i coniugi che stavano andando in vacanza in Costa Azzurra - cercavamo di gridare, chiedevamo aiuto. Abbiamo pensato che non saremmo più usciti vivi".

I testimoni riportano il tempo al momento del crollo, ma ci sono conseguenze fisiche e mentali che non sono certo rimaste confinate al giorno dell'incidente. C'è chi non dorme più la notte, chi ha paura di guidare, chi trema appena sente un rumore forte, chi non riesce più ad attraversare con l'auto un viadotto.

In aula anche Gaspare Cavaleri, dipendente Amiu che lavorava nell'isola ecologica sotto il ponte: "Avevo iniziato il turno alle 5.30 del mattino e già a quell'ora c'erano calcinacci sopra le auto. Quando poi ho finito il turno e ho posteggiato il furgone ho sentito un boato e ho iniziato a correre, sono finito contro un muro. Ho detto al mio collega 'siamo morti'. Mi sono girato e ho visto pezzi di ponte a 50 centimetri dalla mia schiena. Ho iniziato a chiamare i miei colleghi ma il loro telefono squillava a vuoto. Ho saputo dopo che erano morti".

"È stata difficilissima. Ci sono state alcune testimonianze che ci hanno angosciato", dicono alcuni dei parenti delle vittime dopo le testimonianze dei sopravvissuti. "Sentirli - spiegano - ci ha riportato ancora una volta a quel giorno. Rivivi quello che è successo. Loro si sono resi conto di quello che è successo, i nostri cari no".

