Pony legato all'auto e trascinato per chilometri: lo devono abbattere

Pony legato ad un’auto e trascinato per tre chilometri. Abbattuto dai veterinari. La crudeltà su un animale indifeso è avvenuta ad Acate, in provincia di Ragusa. L’animale era un pony femmina di circa dieci anni ed è stato ritrovato sul ciglio della strada da un gruppo di persone che lavorano in un’azienda locale. Il pony era agonizzante dopo essere stato trascinato sull’asfalto.

Sul posto sono arrivati i medici veterinari che non hanno potuto fare altro che abbatterlo perché le ferite erano troppo gravi e a nulla sarebbe valso il tentativo di salvarlo. Sul posto sono arrivati anche gli operatori dell’Oipa (Organizzazione protezione animali) e i carabinieri, che adesso indagano per cercare di identificare il responsabile. Anche grazie alle immagini di alcune videocamere che si trovano nella zona e potrebbero anche aver ripreso la scena. Non si esclude che l’animale sia stato rubato.

"In tutta la mia vita non ho mai visto immagini così dure e sconvolgenti” ha detto Riccardo Zingaro, responsabile provinciale dell'Oipa, che ha parlato di una crudeltà enorme. Tanto che il comune di Acate ha detto di essere intenzionato a costituirsi parte civile in un eventuale processo a carico dei presunti responsabili. "Uccidere un animale e farlo in questo modo è da criminali - ha detto il sindaco Giovanni Di Natale - valuteremo con gli uffici la possibilità di costituirci parte civile".