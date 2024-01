La Porsche da 70mila euro rubata in pochi secondi: i ladri bloccano il traffico e la portano via così

Sono bastati pochi secondi per rubare una Porsche Macan da almeno 70mila euro di valore. Succede a Barletta, in via Falcone e Borsellino, alla periferia sud-ovest della città. La scena è stata filmata e pubblicata online e in breve tempo è diventata molto condivisa sui social. Nel video pubblicato da Telesveva ci sono due ladri incappucciati che di colpo scendono da un'auto fermando il traffico, aprono gli sportelli della Porsche e la portano via spingendola. Il tutto nell'incredulità di chi ha ripreso il furto che si domanda: "Dobbiamo chiamare la polizia?".