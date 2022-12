Trova portafoglio con 5mila euro e lo riconsegna al proprietario

Ha trovato per terra un portafoglio e una volta aperto ha avuto la sorpresa di scoprire che conteneva ben 5mila euro. Senza neanche pensarci un momento però ha deciso che lo arebbe restituito al proprietario. È accaduto a Pesaro e l'autrice del gesto di onestà è stata una avvocato di 47 anni, Roberta Martelli.

"Sabato scorso ero con il mio compagno e alcuni amici al concerto di Max Pezzali a Pesaro. A fine spettacolo siamo andati alla macchina quando dentro un’aiuola ho visto un portafoglio in pelle. All’inizio mi sembrava un porta tabacco. L’ho raccolto e guardato se attorno ci fosse qualcuno che lo cercasse. Lo abbiamo aperto leggermente ed è uscita una banconota da 100 euro", ha raccontato al Resto del Carlino. "Nessuno è venuto a reclamarlo, era circa mezzanotte una volta a casa lo abbiamo esaminato cercando i documenti del proprietario così da contattarlo ma, al posto di questi, c’erano quasi 5mila euro, la carta bancomat e dei foglietti", ha continuato.

Per rintracciare il proprietario ha chiamato un amico carabiniere raccontandogli il fatto e avvisandolo che sarebbe andata in caserma il prima possibile a consegnarlo. "Due giorni dopo ho portato il portafoglio ai carabinieri di Sassocorvaro. Poco dopo hanno individuato il proprietario. Un trentenne, imprenditore nel settore dell’abbigliamento, che sabato non era riuscito a depositare l’incasso ed era venuto al concerto, sporgendo poi denuncia di smarrimento", ha affermato. "Mi ha fatto piacere riconsegnare quel portafogli al legittimo proprietario, che mi ha ringraziato dicendo che per lui il Natale è arrivato in anticipo", ha concluso la donna.