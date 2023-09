Donna si lancia dalla scogliera ma l'auto resta in bilico: salvata dai carabinieri

Nel cuore della notte tra lunedì e martedì a Porto Torres (Sassari), nel nordovest della Sardegna un uomo ha chiamato i carabinieri, allarmato: dopo una serata trascorsa con alcune amiche, sua moglie non era rientrata a casa e poi, al telefono, aveva espresso propositi suicidari.

Le ricerche sono iniziate subito, con più pattuglie: dopo qualche minuto l’uomo ha richiamato per avvisare che la donna aveva dichiarato di trovarsi in località Abbacurrente , verso Platamona, e lì l'avrebbe fatta finita.

Sulla provinciale, però, nessuna traccia dell'auto. Poi l'intuizione di un carabiniere che conosce molto bene il territorio: una pattuglia è andata a controllare un sentiero che corre perpendicolare alla strada, vicino alla Torre di Abbacurrente. Hanno avvistato un'auto in bilico sul costone, con la metà anteriore del veicolo che sporgeva sul vuoto: quattro metri più giù la scogliera e il mare.

La donna era ancora nel veicolo, in stato confusionale. Mentre uno dei carabinieri si è messo a fare da contrappeso nella parte posteriore del mezzo, l’altro con molta cautela ha aperto la portiera ed estratto la donna semi incosciente dall'abitacolo. L'ambulanza ha poi trasportato la donna in ospedale, mentre un carro attrezzi non senza problemi ha recuperato la vettura.

