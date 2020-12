La donna positiva che va in giro per il paese: "Devo andare al lavoro"

Nonostante fosse positiva al coronavirus è stata trovata fuori dalle mura della sua abitazione. Una 40enne residente a Esine, in provincia di Brescia, è stata denunciata dai carabinieri per aver violato il Dpcm in vigore: la donna era in giro per il paese, al volante della sua auto, quando è incappata in un controllo dei militari della stazione di Esine. La violazione dell'isolamento domiciliare obbligatorio è infatti un reato penale.

La donna era stata sottoposta al tampone, che aveva dato positivo, a metà dicembre: per lei era quindi scattato il periodo di quarantena e di sorveglianza da parte di Ats.

La donna positiva che va in giro per il paese a Esine

Anche se asintomatica, la 40enne è di fatto ancora positiva al coronavirus, quindi non ancora autorizzata a lasciare la propria abitazione. Ai carabinieri che l’hanno fermata ha detto che era uscita per andare a lavorare, perché “aveva necessità di raggiungere la sua azienda agricola”. Ma non c'è giustificazione che tenga per chi è positivo al virus: l’unica uscita consentita è quella per sottoporsi nuovamente al tampone. Come vuole la legge, nei suoi confronti è inevitabilmente scattata una denuncia.