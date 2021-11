Positivi tre compagni di scuola dei figli del paziente zero Omicron

Piccolo focolaio nella scuola di Caserta 'De Amicis', frequentata dai due figli del manager che per primo in Italia è risultato positivo alla variante Omicron. Grazie al tracciamento dei contatti della famiglia del paziente zero, residente a Caserta, sono state individuate altre tre persone positive al Covid, tutte nella scuola frequentata dai figli del dirigente dell'Eni rientrato dal Mozambico.

Dopo il terzo giro di tamponi, salgono così a 5 i contagi correlati al paziente zero: tre alunni, un docente e una donna che lavora come badante per la suocera del manager. Non è stato ancora possibile stabilire se si tratti o meno della variante Omicron, che invece con certezza ha infettato oltre al manager, la moglie e i due figli.

La buona notizia è che stanno tutti bene e non hanno sintomi.