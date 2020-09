I 373 positivi al Coronavirus in Veneto di oggi

Aumentano di 373 casi le positività al Coronavirus registrate in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 23.577. Lo segnala il Bollettino regionale. Circa 45 delle nuove positività registrate oggi - precisa la Regione - sono correlate a un import da un laboratorio privato di test effettuati nella seconda metà di agosto. Sono poi stati segnalati 121 casi a Treviso, per la maggior parte attribuibili alle positività nello stabilimento "Aia" e a viaggiatori provenienti da zone a rischio.

373 positivi al Coronavirus in Veneto oggi, venerdì 4 settembre

Crescono di conseguenza anche gli attuali positivi, che sono 2.780, 166 in più rispetto a ieri, mentre vi sono 3 decessi, che portano il totale a 2.126. Nelle aree non critiche degli ospedali sono ricoverati 155 pazienti, di cui 79 positivi; nelle terapie intensive vi sono 14 ricoverati di cui 10 positivi. Nello stabilimento che si trova a Vazzola il 25 agosto scorso era stato individuato un focolaio, ma i vertici dell'azienda, di concerto con le autorità sanitarie, avevano deciso di non chiudere il luogo di lavoro.

Intanto è stata annullata la conferenza stampa prevista per oggi a Padova con il segretario del partito democratico Nicola Zingaretti e il candidato alla presidenza del Veneto Arturo Lorenzoni. Il candidato è infatti impossibilitato a partecipare a causa di una improvvisa febbre e proprio in queste ore si sta sottoponendo al tampone per capire se si tratta di coronavirus o di una normale influenza.