Era ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Rovigo perché positivo al coronavirus ed è scappato dal reparto per far ritorno a casa - a suo dire - in provincia di Padova. L'uomo, un cittadino tunisino, è stato rintracciato in meno di un’ora dagli agenti alla stazione di Padova. Per lui è scattata la denuncia per epidemia colposa e mancata osservanza di un ordine legalmente dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva: rischia diversi anni di reclusione. Poi è stato riportato in ospedale.

Positivo al coronavirus scappa dall'ospedale e va in stazione: "Volevo tornare a casa"

L'uomo, un 33enne residente a Rubano in provincia di Padova, era stato ricoverato dopo aver mostrato i sintomi del coronavirus a Rovigo dopo esserci arrivato con un treno regionale. Accompagnato al pronto soccorso, è stato sottoposto al tampone per Covid-19 che è risultato positivo. Ricoverato come da protocollo nel reparto di Malattie infettive, è riuscito ad evadere dal reparto nel tardo pomeriggio di martedì, attorno alle 19, uscendo dalla sua stanza quando nei corridoi del reparto non c’era nessuno dello staff medico.

Secondo quanto racconta il Corriere del Veneto, le porte con allarme hanno suonato soltanto quando lui era già scappato. Quando è stato fermato in stazione, il 33enne ha detto di voler rientrare a casa a Rubano e di non voler sparire. Ora sono in corso le indagini per ricostruirne i movimenti. Dal punto di vista sanitario, è già scattata la ricostruzione dei contatti per verificare possibili contagi.

"Purtroppo si preannuncia complessa - dice il direttore generale dell’Usl 5 del Veneto Antonio Compostella al Corriere - da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’azienda sociosanitaria la ricostruzione completa di tutte le persone con cui il paziente è entrato in contatto, da quando è arrivato in treno in stazione a Rovigo a quando è fuggito".