Positivo al coronavirus prende treno e bus: l'Asl cerca gli altri passeggeri

Un cittadino bengalese, risultato positivo per due volte consecutive al Covid e con l'obbligo di quarantena, si è messo in viaggio da Roma utilizzando il treno per poi scendere alla stazione di Priverno per salire su un bus in direzione Sabaudia dove doveva recarsi in spiaggia a vendere la merce, le autorità sanitarie stanno cercando di ricostruire i contatti dell’uomo.

Positivo al Covid prende bus e auto: l'Asl cerca gli altri passeggeri

La Asl di Latina ha lanciato un appello a coloro che hanno viaggiato in autobus con lo straniero affinché contattino il numero verde regionale. La corsa in questione è quella del bus Cotral delle 8.50 della tratta Priverno Fossanova-Sabaudia. Il numero verde regionale emergenza Covid è l’800.118.800. Coloro che chiameranno saranno poi ricontattati dagli operatori della Asl che stanno cercando di ricostruire il “link” legato alla presenza del venditore ambulante sull’autobus e verificare se qualcuno è stato contagiato.